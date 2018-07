Polícia Civil investiga 3º morte após procedimento estético

Caso é investigado na 16ª DP (Barra da Tijuca), que já cuida de outros dois inquéritos semelhantes

A Polícia Civil investiga o terceiro caso de morte após procedimento estético no Rio de Janeiro. A terceira vítima é Adriana Ferreira Pinto. A investigação é conduzida pelo 16ª DP (Barra da Tijuca), onde também foram os outros dois. Adriana era professora de educação infantil na cidade de Paracambi. Nas redes sociais, várias amigos deixam mensagens de apoio à família da vítima.



O Cremerj (Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro) vai abrir sindicância para apurar os fatos relacionados aos dois casos. O conselho também lembra que a população pode consultar a central de relacionamento ou o site do conselho para saber se um médico ou uma clínica possuem registro no Rio de Janeiro. O Cremerj reitera que esta informação é pública.



Outros casos

Na última sexta-feira, 20, a modelo Mayara Silva dos Santos, de 24 anos, morreu após realizar procedimentos nos glúteos e nas coxas e de retirar gordura do abdômen. Ela morava na Dinamarca e tinha cirurgia plástica marcada para esta terça-feira (24) em um hospital, mas uma pessoa a teria convencido de realizar o procedimento a um preço mais baixo.

Os casos ocorrem pouco tempo depois da repercussão da morte da bancária Lilian Kezia Calixto de Lima Jamberci após um procedimento estético feito no apartamento do médico conhecido como Dr. Bumbum. Na última quinta-feira (19), Denis Cesar Barros Furtado e sua mãe, Maria de Fátima Furtado, foram presos, apontados como os responsáveis.