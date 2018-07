Policia Civil incinera 1,2 mil quilos de drogas no DF

A Polícia Civil do Distrito Federal realizou, nesta quarta-feira (4), a queima de 1,2 mil quilos de entorpecentes apreendidos em operações policiais de combate às drogas desde 2016.

Foi a primeira incineração do ano no Distrito Federal. A droga foi levada do DPE dentro de tonéis, em um comboio de viaturas, para uma empresa da região da Ceilândia e a queima durou mais de cinco horas

Entre o material incinerado, havia quantidades de maconha, cocaína, haxixe, ectasy, crack, LSD, rohypnol e lança-perfume. O maior volume era de maconha, que somava quase 1,1 mil toneladas.