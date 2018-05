Polícia Civil faz operação no camelódromo da Uruguaiana

Policiais da Draco/IE (Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e de Inquéritos Especiais) deflagaram na manhã desta terça (15) uma operação no Centro Comercial da Uruguaiana, no Centro, com objetivo de cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão contra integrantes da administração do Camelódromo.De acordo com a Polícia Civil, investigações mostram que o grupo estaria cometendo irregularidades na administração do local. O presidente, o vice-presidente, o chefe da segurança e outros dois integrantes são suspeitos de associação criminosa, falsidade ideológica, extorsão a um proprietário de boxes, venda de boxes por permissionários e prática de outras atividades ilegais como a venda e locação de espaços públicos.A investigação começou após um dos proprietários de boxes denunciar extorsões que teria sofrido por parte do grupo, com a exigência de um pagamento de R$ 5 mil por box para que cada um permanecesse aberto. as unidades do comerciante teriam sido lacradas e só seriam liberadas até que o pagamento fosse realizado.