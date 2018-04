Polícia Civil faz operação de combate ao tráfico na Baixada Fluminense

A Polícia Civil realiza nesta sexta (13) uma ação de combate ao tráfico de drogas na Baixada Fluminense. Em parceria com o MP (Ministério Público), a "Operação Cananeu" tem como objetivo o cumprimento de mandados de prisão preventiva e de apreensão de menores infratores, além de mandados de busca e apreensão nos municípios de Queimados e Itaguaí.De acordo com a Polícia Civil, 21 pessoas foram presas, sendo 20 com mandados expedidos e um flagrante, além de dois menores apreendidos.Ainda segundo a Polícia Civil, a operação foi desenvolvida a partir de investigação da 55ª DP (Queimados) sobre a atuação do tráfico nas comunidades do São Simão, Caixa D’água e Morro Azul, em Queimados, que se estenderia ao Complexo do Brisamar, em Itaguaí, ambas as cidades na Baixada Fluminense. Ceeca de 300 agentes de diferentes unidades participam da ação.