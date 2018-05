Pedaços de ossos são encontrados em favela onde Matheusa desapareceu

A Polícia Civil encontrou fragmentos de ossos durante operação no Morro do Dezoito, em Água Santa, zona norte do Rio, nesta segunda (14). O objetivo da ação era encontrar restos mortais da estudante Matheus Passarelli, conhecida como Matheusa, que teria sido executada por traficantes da região.A DDPA (Delegacia de Descoberta de Paradeiros) informou que os fragmentos ósseos encontrados foram recolhidos e encaminhados ao IPPGF (Instituto de Pesquisa e Perícias em Genética Forense) para análise.A jovem, de identidade de gênero não-binária, teria sido morta por criminosos do morro do Dezoito, de acordo com a polícia. Traficantes teriam encontrado Matheusa desorientada e sem roupas na entrada da comunidade, controlada pela ADA (Amigos dos Amigos), onde foi caputurada, ouvida pelos bandidos, em uma espécie de "julgamento", e depois assassinada. Seu corpo teria sido carbonizado.