Polícia Civil desarticula dois grupos responsáveis por homicídios

Oito dos 14 alvos das operações deflagradas nesta quarta-feira (11) são presidiários que também comandavam tráfico de drogas e venda de armas

A Polícia Civil de Pernambuco desarticulou, nesta quarta-feira (11), duas organizações criminosas que comandavam homicídios, tráfico de drogas e venda ilegal de armas na Região Metropolitana do Recife (RMR). Oito dos 14 integrantes dos grupos, alvos dos mandados cumpridos pelas operações Paz na Ilha e Irmandade, já estavam em unidades prisionais do Estado.



De acordo com o chefe da Polícia Civil de Pernambuco, Joselito do Amaral, as duas organizações têm relação com ao menos quatro assassinatos na cidade. Entre os envolvidos uma mulher, já presa por tráfico de drogas. Um total de 3,5 quilos de maconha, um quilo de crack e cinco armas de fogo foram apreendidas pelos policiais, que investigavam as quadrilhas desde o início deste ano.



As operações foram realizadas nos bairros de Jardim Atlântico, Jardim Fragoso, Cidade Tabajara e na comunidade da Ilha do Rato, na cidade de Olinda. Segundo as investigações, há relação de parentesco entre os líderes das organizações. Contudo, os dois grupos não agiam em parceria. Cada uma tinha uma área determinada de atuação .Também não foi detectada rivalidade entre ambos.



"Os líderes dos grupos, que já estavam presos, e braços armados de uma das organizações eram irmãos e as mulheres tinham ligação com eles", disse o chefe da Polícia Civil. Ainda de acordo com o delegado Joselito do Amaral, a polícia continua em alerta para evitar a formação de novos grupos nas mesmas áreas.



A Paz na Ilha foi a 27 ª ação de repressão qualificada deste ano, com investigações iniciadas em janeiro. Já a Irmandade foi a 28ª ação de repressão qualificada de 2018, com investigações iniciadas em fevereiro. Ao todo, 70 policiais, entre delegados, agente e escrivães, participaram dos trabalhos. Os presos e os materiais apreendidos foram levados para o Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri), em Afogados, na Zona Oeste do Recife.