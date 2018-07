Polícia civil combate contrabando de cigarros no Rio

Nesta quinta-feira (5), a polícia civil combate um esquema de contrabando de cigarros. O grupo é apontado como responsável por movimentar a maior rede de comércio do produto contrabandeado do estado. Os agentes cumprem mandados de prisão e de busca e apreensão contra suspeitos de integrar uma milícia que atua na zona oeste do Rio de Janeiro.

Ainda não há informações sobre o número de mandados nem de presos até o momento. Segundo as investigações, que começaram há oito meses, o grupo, que age nas regiões de Campo Grande e Santa Cruz, também é suspeito de lavagem de dinheiro.

Segundo os policiais civis, um dos suspeitos chegou a lucrar mais de R$1 milhão com o comércio ilegal de cigarros. O grupo vai responder por crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e receptação. Empresas também são alvos de busca e apreensão por estarem associadas à lavagem de dinheiro.



*Com Agência Brasil