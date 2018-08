Polícia Civil busca suspeitos de violência contra mulheres

Ação, que coincide com os 12 anos da Lei Maria da Penha, já prendeu 23 pesssoas

Nesta terça-feira (7), policiais civis de todo o estado do Rio de Janeiro cumprem mandados de prisão contra acusados de violência doméstica e sexual contra mulheres. A ação, que envolve as 14 Deams (Delegacias de Atendimento à Mulher) do estado, coincide com o aniversário de 12 anos da Lei Maria da Penha. Até agora, já ocorreram 23 prisões na ação coordenada pela DPAM (Divisão de Polícia de Atendimento à Mulher) do Rio. A operação também conta com o apoio das delegacias de Homicídios, da Polinter e de outros departamentos da Polícia Civil.



Na última segunda-feira (6), uma mulher grávida foi assassinada no Complexo do Alemão. O principal suspeito é o marido dela. Policiais militares da UPP (Unidade de Polícia Pacificadora) foram chamados para prender o suspeito e socorrer a mulher, mas foram impedidos por criminosos armados, que atacaram a guarnição da polícia. Quando os policiais chegaram ao local do crime, a mulher já tinha sido levada para a UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) do Alemão, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.



O marido, que havia se deslocado depois do crime para a escola da filha, na mesma comunidade, conseguiu fugir dos policiais. Ele, no entanto, acabou se entregando à Polícia Civil mais tarde, na Baixada Fluminense.



Ação social



Nesta terça-feira (7), o MPRJ (Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro) vai participar de um evento em comemoração aos 12 anos da Lei Maria da Penha. A ação social será realizada das 10h às 15h, no estacionamento do Shopping Nova América, na zona norte da cidade.



Uma equipe de servidores do Ministério Público vai prestar atendimento à população local no interior de um ônibus institucional. Serão recebidas comunicações, com destaque para aquelas ligadas à agressão contra mulheres, além de danos ao meio ambiente e ao patrimônio público, desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor, má prestação de serviços públicos, abusos de autoridade, maus tratos a idosos, crianças e deficientes físicos, e de vários tipos de crimes.



Outras instituições, órgãos públicos e empresas também vão participar do evento, com prestação de serviços gratuitos, tais como o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, as Secretarias Municipal e Estadual de Políticas para as Mulheres, o Detran-RJ (Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro), a Fundação Leão XIII e o CVV (Centro de Valorização da Vida).



*Com Agência Brasil