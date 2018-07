Polícia acha 90% do corpo de médico encontrado morto em poço

Delegado afirma que reunião das partes do corpo pode ajudar perícia a determinar a causa da morte de Denirson Paes Silva, 54 anos

A Polícia Civil de Pernambuco divulgou que 90% do corpo do médico Denirson Paes Silva, 54 anos, já foram encontrados. A informação foi repassada pelo chefe da corporação, o delegado Joselito do Amaral, no fim da tarde desta quinta-feira (12). O tronco e a cabeça foram achados a 25 metros de profundidade, com grande quantidade de metralha e areia na superfície.



As buscas estão sendo realizadas na propriedade do cardiologista, em Aldeia, Camaragibe, Grande Recife. As buscas continuam e devem ser encerradas nesta noite. De acordo com o delegado, a reunião das partes do corpo pode auxiliar a perícia a determinar a causa da morte de Denirson.



Os restos mortais estavam em avançado estado de putrefação. Além da parte óssea, foram encontrados partes do tecido, músculo e pele. Todo o material coletado será encaminhado ao Instituto de Medicina Legal para perícia tanatoscópica e poderá ser submetido ao exame toxicológico, para saber se houve envenenamento.



Suspeitos

Na manhã desta quinta-feira (12), o presidente da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), desembargador Antônio de Melo e Lima, indeferiu o habeas corpus que requereu a soltura da farmacêutica Jussara Rodrigues da Silva Paes, de 54 anos, e do engenheiro civil Danilo Paes, de 23 anos.



Os dois são suspeitos do assassinato e ocultação de cadáver do médico Denirson Paes, 54, que era marido de Jussara e pai de Danilo. Ele foi achado morto e esquartejado em um poço em sua residência, em Aldeia, em Camaragibe, no Grande Recife, na quarta-feira (4). A farmacêutica permanece presa temporariamente na Colônia Penal Feminina do Recife e o engenheiro civil no Centro de Observação e Triagem (Cotel), em Abreu e Lima.