Podemos confirma candidatura de Romário em convenção

O deputado federal e ex-policial militar Marcelo Delaroli (PR) será o vice na chapa do senador

A candidatura do ex-jogador de futebol e atual senador Romário para o Governo do Estado do Rio de Janeiro foi oficializada pelo partido Podemos, em convenção realizada na manhã desta sexta (3), em um clube na Tijuca, zona norte da capital fluminense.



"Apoiei o Eduardo Paes, apoiei o Crivella, apoiei o Pezão. Queria agradecer a esses caras por terem me dado a oportunidade de ter apoiado eles e eles não terem feito nada daquilo que eu imaginava. Eles, hoje, são a inspiração para que eu seja candidato. Por eles não terem feito nada daquilo que se comprometeram, cheguei à conclusão que vou fazer", disse Romário.



A chapa conta ainda com uma dobradinha com o PR, que indicou o deputado federal e ex-policial militar Marcelo Delaroli como o candidato a vice-governador. A aliança foi bastante disputada ao longo da semana com o também candidato Eduardo Paes (DEM). O diretório Estadual da Rede ainda está na lista de partidos que estão ao lado de Romário.



"Quando eu coloco como vice-governador o Marcelo Delaroli que está aqui do meu lado, que é um ex-policial vocês podem ter certeza que a gente vai ter uma ideia e um movimento específico e especial a esse segmento que é a segurança pública", afirmou o ex-jogador.



Em seu discurso, ele admitiu que não entende de economia e que não é especialista em segurança ou saúde, mas garantiu que pretende colocar os nomes mais qualificados à frente de cada pasta do Governo do Estado e que os profissionais terão autonomia para atuar.



Ex-jogador de futebol e atual senador, Romário tem 52 anos. Nasceu na comunidade do Jacarezinho, onde morou com os pais até os 3 anos. Depois, mudou-se para Vila da Penha, também na zona norte. Entrou na política em 2010, quando foi eleito deputado federal pelo Estado do Rio, pelo PSB (Partido Socialista Brasileiro). Na ocasião, foi o 6º mais votado. Em 2014, foi eleito senador. Em 2017, deixou o PSB para se filiar ao Podemos, antigo PTN.