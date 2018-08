Poda de árvores muda itinerário de ônibus na zona zorte do Recife

A Rua do Futuro, no bairro das Graças, será interditada para um serviço de poda de árvores, neste domingo (5). A via ficará fechada das 5h às 17h, no trecho entre as Ruas Xavier Marques e Barão de Contendas. Por isso, o Consórcio Grande Recife muda temporariamente o itinerário da linha 520 – Macaxeira/Parnamirim, no sentido TI Macaxeira/Graças.

Devido à interdição, as paradas de nº 100150 e 100151, na Rua do Futuro, e nº 100176, na Rua Alberto Paiva, estarão temporariamente desativadas. As opções para os usuários são as paradas de nº 100168 e nº 100169, as duas na Avenida Rui Barbosa.

Em caso de dúvidas, sugestões ou reclamações os usuários podem entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cliente (0800 081 0158) ou WhatsApp para reclamações (99488.3999).