Pobreza impacta o índice de violência

Em Queimados, região com maior taxa de morte violenta, os dados sobre a renda são os que mais se diferem das demais

O estado do Rio de janeiro possui 18 municípios entre os 123 que concentram metade das mortes violentas do país. No topo do ranking está Queimados, na Baixada Fluminense. Na região, o índice de pobreza é o que mais destoa das demais cidades.



Os dados foram apontados com base no Atlas da Violência 2018. A mortalidade violenta é medida por homicídios acompanhados de agressões, tortura, entre outros agravantes. Em Queimados, a taxa é de 134.9 para cada 100 mil habitantes. Já nos municípios mais pacíficos a média é de 6,3.



A média da renda das 20% mais pobres da região é de R$180, exatamente a metade da média nos municípios com menor índice de morte violenta. Também se destaca o percentual de crianças vulneráveis à pobreza, de 48,5%.



Estão entre as regiões mais violentas, respectivamente: Japeri, Itaguaí, Nilópolis, Belford Roxo, Magé, São João de Meriti, Campos de Goytacazes, Nova Iguaçu, Mesquita, Cabo Frio, Itaboraí, Angra dos Reis, Macaé, Duque de Caxias, São Gonçalo, Niterói e Rio de Janeiro.



Aumento no confronto

O Instituto de Segurança Pública (ISP) divulgou última sexta-feira que o confronto com policiais durante as abordagens cresceu 46% no mês de maio, comparado ao mesmo período do ano passado. Foram registradas 142 mortes este ano e 97 em 2017.



Os casos de homicídios por oposição à intervenção policial, como o caso é tipificado, somaram 576 casos em maio - que corresponde a um aumento e 6%, um aumento de 33 vítimas em relação ao mesmo período de 2017.