PMs são suspeitos de facilitar saída de ambulância com drogas

A Polícia Militar investiga a denúncia de que oito agentes da UPP da Rocinha teriam receptado tabletes de maconha transportados em um carro similar a uma ambulância, vindo de São Paulo, e facilitado a saída da droga do local. Os policiais foram ouvidos pela corregedoria na madrugada desta segunda (23) e, posteriormente, liberados.Há a suspeita de que o veículo tenha sido modificado para parecer uma ambulância e facilitar o transporte da droga. Dentro da suposta ambulância, a polícia apreendeu um tablete de maconha, e o motorista foi encaminhado para a 12ª DP (Copacabana).Em nota, a assessoria da Polícia Militar informou que militares foram ouvidos na 8ª DPJM (Delegacia de Polícia Judiciária Militar) após denúncia anônima de que estariam facilitando a saída de drogas na comunidade da Rocinha. A denúncia informava que os policiais que realizam o cerco na região teriam abordado uma ambulância que transportava material entorpecente e transferido as drogas para dois veículos estacionados no mesmo local.Ainda segundo a PM, equipes da supervisão da UPP da Rocinha, do BAC (Batalhão de Ações com Cães) e do 23º BPM (Leblon) seguiram até local. Os policiais citados foram encaminhados imediatamente para revista. Os veículos denunciados também foram revistados e farejados pelos cães, mas nada foi encontrado.