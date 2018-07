PMs recuperam sacrário roubado em Vila Kosmos

Policiais encontraram o objeto sacro com homens em atitude suspeita em Brás de Pina

Nesta quinta-feira (27), equipes do 16° BPM (Olaria) recuperaram um sacrário que havia sido roubado na última quarta-feira (25) da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, localizada em Vila Kosmos, na zona norte da cidade.



Os policiais realizavam patrulha pelo bairro de Brás de Pina, que fica próximo de Vila Kosmos, quando viram dois homens em atitude suspeita com um saco preto. Ao perceberem a aproximação dos policiais, os homens fugiram e deixaram para trás a sacola que continha o sacrário.



O sacrário se assemelha a um cofre. O objeto sacro, onde são guardados os itens da eucaristia, fica sobre o altar da igreja.