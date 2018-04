PMs fazem curso com equipamentos de ponta do Exército

"Esse treinamento fortalece a instituição e permite que os oficias tenham fortalecidas a autoconfiança para ser empregado nas operações. Quando ele progride com segurança, identifica a real ameaça e atua sobre ela com eficácia, isso dá confiança não somente para ele, mas para terceiros, que estão próximos, mas não fazem parte da ação. O gabinete busca, com esse adestramento, alcançar uma menor letalidade de pessoas inocentes em ações que possam causar esse tipo de dano. Essa operação visa proteger os agentes e terceiros", disse Itamar.



Comandante do Centro de Adestramento Leste, o coronel Ricardo Barreto destacou que o treinamento oferecido pelo Exército se aproxima da realidade pela utilização dos equipamentos mais sofisticados. O coronel afirmou, ainda, que as ações de militares e policiais são bastante parecidas na prática, diferindo apenas na questão estrutura maior nas Forças Armadas.



"O treinamento só é possível ser executado o mais próximo possível da realidade porque dispomos de um dispositivo de simulação de engajamento tático. É um conjunto de receptores e emissores laser acoplados no equipamento e no armamento do militar. Quando o combatente executa o disparo, o equipamento acusa, através de um atuo-falante, que o tiro atingiu de raspão ou feriu o agente", disse Ricardo.



Os policiais e militares fizeram uma demonstração do treinamento. Nesta primeira fase, a expectativa é que todos os policias do 14º BPM participem da reciclagem, que vai continuar acontecendo enquanto durar a intervenção federal.

O Exército iniciou nesta quinta (12), no Centro de Adestramento Leste, em Deodoro, zona norte do Rio, um curso para reciclagem de 130 policiais do 14º BPM (Bangu), que compreende a área da Vila Kennedy, local onde ocorrem as primeiras ações do gabinete de intervenção federal. De acordo com o porta-voz do Exército, coronel Carlos Cinelli, o objetivo é dar continuidade a um treinamento que a PM não consegue oferecer no momento por falta de recursos."Não estamos aqui para substituir a Polícia Militar, estamos auxiliando com logística e instrução. É como um atleta fora de forma que recebe um treinamento para recuperar o condicionamento físico. Nós temos unidades preparadas para fazer o treinamento, por isso estamos oferecendo. A prioridade para os batalhões onde haja ação do Exército no momento, para que a PM tenha possibilidade de dar continuidade apos a saída das tropas ao fim da intervenção", disse Cinelli.Para o porta-voz do gabinete de intervenção federal, coronel Roberto Itamar, o curso oferece uma maior segurança a inocentes que estejam em áreas de confronto e aos próprios policiais militares durante situações de enfrentamento no Rio de Janeiro.