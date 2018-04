PMs cedidos à Alerj são todos devolvidos ao Estado

No mesmo dia em que a medida foi publicada, na segunda-feira (16), houve uma confusão em torno da escolta do deputado estadual Marcelo Freixo (PSOL), que ficou ameaçada, uma vez que os quatro policiais militares que faziam a segurança dele e do delegado Vinícius George estavam na lista dos agentes que precisavam deixar a Alerj. A situação foi resolvida no mesmo dia: outros servidores serão deslocados para a função, possivelmente policiais civis.



Freixo e George são protegidos pelo Estado, por sofrerem ameaças contra suas vidas, desde 2008, quando atuaram nas investigações da CPI das Milícias. O caso se agravou desde o assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL) e do motorista dela, Anderson Gomes, no dia 14 de março. As causas do crime ainda são investigadas e o caso corre em sigilo, mas o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, afirmou que há a possibilidade de envolvimento de milícias no caso.

Os 87 policiais militares que haviam sido cedidos à Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio), para auxiliarem na segurança do Palácio Tiradentes e dos deputados, já retornaram à Secretaria de Segurança do Estado, conforme determinação publicada no "Diário Oficial" do Estado, nesta segunda-feira (16). No mesmo dia, 40 agentes retornaram à Polícia Militar. Os 47 restantes voltaram nesta terça (17).O pedido foi feito pelo secretário de Segurança, general Richard Nunes, que considera que há um déficit de policiais militares no patrulhamento nas ruas e que os agentes que atuavam na Alerj seriam necessários para reforçar o efetivo. Além disso, a Alerj que não repassava ao governo a verba referente ao salário dos policiais, de acordo com o secretário.Caso os agentes relacionados na lista do "Diário Oficial" não se reapresentassem, num prazo de 72 horas, seriam punidos por crimes previstos no Código Militar.