PM tira dúvidas sobre o Alerta Celular em terminais de ônibus

A Diretoria Integrada Metropolitana (DIM), da Polícia Militar de Pernambuco, vai promover nesta terça-feira (10), das 8h às 10h, uma ação simultânea em 11 terminais de ônibus do Grande Recife, para divulgar e conscientizar a população sobre a adesão ao programa Alerta Celular. Ferramenta ajuda no combate ao roubo de aparelhos em Pernambuco.



No local, ainda haverá a possibilidade de realizar, na hora, o cadastro no sistema do Alerta Celular, um processo bastante simples e rápido, que também pode ser feito no portal da Secretaria de Defesa Social (www.sds.pe.gov.br), acessando a ferramenta Alerta Celular, disponibilizada no painel Destaque, no lado direito da página. Atualmente, o sistema já conta com mais de 120 mil aparelhos cadastrados.



Os comandos dos Batalhões de área escolheram os terminais que serão beneficiados nesta primeira iniciativa. São eles, o Terminal Integrado de Ouro Preto (1º BPM), Terminal Integrado de Cajueiro Seco (6º BPM), Terminal Integrado da Macaxeira (11º BPM), Terminal Rodoviário Prefeito Antônio Pereira – TIP (12º BPM), Terminal Integrado da Caxangá/Praça do Derby (13º BPM), Terminal Integrado Joana Bezerra/Estação Central do Recife (16º BPM), Terminal Integrado Pelópidas Silveira (17º BPM), Terminal Integrado do Cabo (18º BPM), Terminais Integrados Tancredo Neves e Aeroporto (19º BPM), Terminal Integrado de Timbi (20º BPM) e Terminal Integrado de Jaboatão (25º BPM).



Lançado em março de 2017, o programa Alerta Celular já ajudou a recuperar mais de 1,3 mil aparelhos celulares e tem sido fundamental para redução desse tipo de crime em Pernambuco. Entre os meses de janeiro e fevereiro de 2018, foram registrados 6.693 roubos de aparelhos celulares, no Estado, uma queda de mais de 30% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram contabilizadas 9.526 ocorrências.