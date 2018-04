PM reformado é morto a tiros dentro de BMW no Recreio

O subtenente Anderson Claudio da Silva, de 48 anos, foi encontrado com marcas de tiros na praça Miguel Osório

O subtenente reformado da Polícia Militar Anderson Claudio da Silva, de 48 anos, foi encontrado morto, com marcas de tiros pelo corpo, dentro de seu carro, de modelo BMW, na noite desta terça (10), na praça Miguel Osório, no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio. Com este caso, já são 36 policiais mortos vítimas da violência no Estado, apenas neste ano.



De acordo com testemunhas, ele havia deixado um dos prédios da praça e estava dentro do veículo, quando foi surpreendido pelos criminosos. Houve confronto e um dos suspeitos de participar do crime teria ficado ferido, mas conseguiu fugir. Anderson morreu no local.



A Delegacia de Homicídios da Capital, que investiga o caso, fez uma perícia do local e encontrou uma arma com o ex-policial. Os agentes da Polícia Civil agora buscam imagens de câmeras de segurança para tentar identificar os assassinos.



Pouco depois da ocorrência, policiais do 31º BPM (Recreio) encontraram o ex-policial militar David Soares Batista, de 48 anos, baleado na perna, dentro de um carro, modelo HB20, com uma pistola dentro do carro. Ele foi levado ao Hospital Lourenço Jorge e sob custódia por suspeita de participação no crime de Anderson. À polícia, negou participação no caso e disse que teve sua moto roubada por criminosos, que atiraram e o deixaram dentro do automóvel.