PM reforça patrulhamento em Santa Cruz após quatro mortes

Blindado foi deslocado à av. Cesário de Mello, após homens morrerem a tiros na manhã desta segunda (30)

Um veículo blindado da Polícia Militar foi deslocado para o patrulhamento da avenida Cesário de Mello, em Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro, após quatro homens serem mortos a tiros, na manhã desta segunda (30), após um intenso tiroteio no bairro.



A PM nega ter feito operações em comunidades da região ou ter entrado em confronto com criminosos. A circulação do BRT Transoeste chegou a ser interrompida no trecho da avenida onde agora está o "caveirão".



Os quatro homens foram encontrados feridos na comunidade do Rola, em Santa Cruz, e chegaram a ser levados para a UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) do Cesarão, mas não resistiram aos ferimentos e morreram.



Segundo o portal G1, eles foram identificados como Jackson Felipe de Oliveira, de 23 anos, Matheus Moreira de Almeida, de 20 anos, Anderson de Jesus Freire, de 21 anos, e Bruno Urbano de Andrade, de 26 anos. Os dois primeiros possuíam anotações criminais por roubo. Já os dois últimos não tinham passagens pela polícia.



Wellington da Silva Braga, conhecido como Ecko e apontado como o chefe da milícia na região de Santa Cruz, continua foragido. O Disque-Denúncia oferece recompensa de R$ 2 mil por informações que levem à prisão do acusado.