Ao todo, investimento foi de R$ 37,6 milhões em novos carros, de modelo Ford Ka; outros 315 veículos ainda são aguardados

A Polícia Militar recebeu, na manhã desta quinta (26), as primeiras 265 viaturas que reforçarão a frota da corporação para ações de policiamento ostensivo. O investimento do Governo do Estado na compra dos veículos foi de R$ 37,6 milhões.



Os novos carros são do modelo Ford Ka e fazem parte de um primeiro lote, que ao todo vai fornecer 580 viaturas – 530 radiopatrulhas e 50 descaracterizados para serviço reservado. O governador Luiz Fernando Pezão ainda prometeu a entrega de um total 850 veículos para a Polícia Militar, até julho deste ano, a um custo de R$ 83 milhões.



O governador e o interventor federal da Segurança Pública do Estado e chefe do CML (Comando Militar do Leste), general Walter Braga Netto, participaram da cerimônia, realizada em frente ao Monumento Mundial aos Mortos da Segunda Guerra Mundial, o Monumento dos Pracinhas, no Parque do Flamengo, no Aterro.