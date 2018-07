PM realiza operação no Complexo do Alemão

Ação visa prender criminosos que participaram de recentes crimes ocorridos na região

Desde o início da manhã, a Polícia Militar faz uma operação em comunidades do Complexo do Alemão, na zona Norte da cidade. Segundo a PM, a ação visa prender criminosos que participaram de recentes crimes ocorridos na região, como os confrontos contra as bases de Unidades de Polícia Pacificadora (UPP). Nas redes sociais, há inúmeros registros de intenso tiroteio na região.

Equipes policiais do Comando de Operações Especiais (COE) - Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), Batalhão de Polícia de Choque (BPChq), Batalhão de Ações com Cães (BAC) e Grupamento Aeromóvel (GAM) – em conjunto com a Coordenadoria de Polícia Pacificadora estão atuando na região.

No Morro do Adeus, policiais da Unidade de Engenharia, Demolição e Transporte (UEDT) do BOPE fazem a remoção das barricadas colocadas nas ruas. No Twitter, a PMERJ alertou que o BOPE está atuando em Nova Brasília e que o BAC aprendeu drogas no Morro da Fazendinha, ambas no Complexo do Alemão.

A página OTT-RJ informou sobre relatos de tiroteio no início da manhã na Praça do Cruzeiro, no Morro do Adeus e em Casinhas. A página chegou inclusive a aconselhar aos moradores e pessoas que costumam passar pela região do Complexo a evitarem sair de suas casas ou passar no entorno, por conta do intenso tiroteio.