PM faz ação na Cidade de Deus pelo sexto dia consecutivo

Agentes de 18º BPM (Jacarepaguá) fazem operação na Cidade de Deus, zona oeste do Rio, nesta terça (8). É o sexto dia consecutivo de buscas por responsáveis pela morte do capitão Stefan Contreiras, assassinado na última quinta (3) em uma tentativa de assalto na avenida Geremário Dantas, no bairro do Pechincha, próximo à comunidade.Quando os policiais entraram na comunidade, houve confronto com criminosos. A Polícia Militar informou que ainda não há balanço sobre a operação. A ação continua em andamento.Na última quinta (3), dia da morte do capitão, a PM fez uma grande operação no local. Quatro pessoas morreram e outras três ficaram feridas. Na ocasião, a Linha Amarela, via expressa que liga bairros da zona norte à zona oeste do Rio, ficou fechada nos dois sentidos por aproximadamente duas horas.