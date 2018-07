PM faz 2 operações no Rio

A polícia Militar do Estado do Rio de janeiro (PMERJ) realiza duas operações nesta terça-feira (10). Uma delas ocorre na comunidade do Vidigal, na zona sul, e a outra na Vila Joaniza, na Ilha do Governador.

A operação no Vidigal é realizada desde o inicio da manhã por equipes do Batalhão de Ações com Cães. Ainda não há informações sobre detidos ou feridos.

Já a operação na Vila Joaniza, na Ilha do Governador, é realizada por equipes do 17º Batalhão. Até agora, um suspeito foi ferido, após confrontar policiais. Uma pistola .9mm também foi apreendida.