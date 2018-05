PM é preso após ser flagrado em caminhão com carga roubada

sargento Denoni Nunes de Sá foi preso na noite desta segunda (30), por policiais do 16º BPM (Olaria), após ser flagrado em um veículo com carga roubada na avenida Brasil. O agente de segurança transportava 39 caixas com carne de porco da marca Alibem, cujo roubo já havia sido registrado. Denoni foi encaminhado para a Unidade Prisional da PM, em Niterói. A prisão dele ocorreu após uma denúncia anônima de que um caminhão com carga sem nota fiscal estaria na comunidade do Dique, no Jardim América, na zona norte do Rio.