PM é morto por colega de corporação após discussão

O sargento Antônio Anderson Ferreira Mattos, de 44 anos, foi baleado pelo soldado Thiago Moraes de Carvalho, de 35, e chegou a ser levado para o Hospital Getúlio Vargas, mas não resistiu.

Um policial militar foi morto após uma discussão com um companheiro de corporação, na Vila da Penha, na zona norte do Rio, na noite da última quinta (5).Segundo a Polícia Militar, testemunhas afirmaram que a briga aconteceu após Antônio estacionar o carro na frente da garagem de Thiago. Ao sair de casa, o soldado exigiu que o sargento removesse o veículo do local. Em seguida, discutiram e, então, a vítima foi baleada.