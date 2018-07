PM e Forças Armadas continuam com operação na Rocinha

Tropas das Forças Armadas foram acionadas na última quarta-feira para dar apoio à PM

Nesta quinta-feira (26), a PM (Polícia Militar) e as Forças Armadas continuam com uma grande operação na Rocinha, na zona sul da cidade. Segundo a PM, até o momento, duas pessoas foram presas, três morteiros foram apreendidos e uma moto foi recuperada.



A ação começou na última quarta-feira (25). A Polícia Militar realizava ação nas comunidades da Rocinha e Vidigal, com objetivo de apreender armas, localizar e prender criminosos. Na operação participaram policiais do COE (Comando de Operações Especiais) – BOPE, BAC, BPChq e GAM –, da CPP (Coordenadoria de Polícia Pacificadora) e do CPA (1º Comando de Policiamento de Área).



No início da tarde da última quarta-feira, foi implantado a segunda fase dessa grande operação com o cerco da Rocinha pelas Forças Armadas. O objetivo é dar apoio às equipes da Polícia Militar que operam no interior da comunidade.



A página OTT-RJ (Onde Tem Tiroteio-RJ) registrou disparos na Rocinha por volta das 5h e pediu cuidado na região. Na última quarta-feira (25), os tiros assustaram moradores.