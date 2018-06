PM é ferido e criminoso é preso em tiroteio em área militar na Urca

Bondinho do Pão de Açúcar chegou a ficar fechado por cerca de duas horas por conta do confronto; aeroporto Santos Dumont também parou por 15 minutos

Um policial militar ficou ferido nas pernas por estilhaços de granada, um criminoso foi preso e seis fuzis foram apreendidos, durante troca de tiros dentro de uma área militar, nos bairros da Urca e do Leme, na tarde desta sexta (8). O confronto teve início quando bandidos dos morros do Chapéu Mangueira e da Babilônia tentaram fugir pela mata em direção à Praia Vermelha, durante operação da polícia na região, que acontece pelo menos desde quarta (7).



Por conta do tiroteio, o bondinho do Pão de Açúcar, um dos principais pontos turísticos da cidade, precisou fechar porduas horas. A ação policial também alterou o funcionamento do aeroporto Santos Dumont, durante cerca de 15 minutos. A Infraero, no entanto, informou que o fechamento não atrapalhou a operação de pousos e decolagens e não provocou atrasos.



Há vários vídeos publicados nas redes sociais, principalmente no perfil Onde Tem Tiroteio-RJ, que mostram o momento exato da troca de tiros. Em um deles, é possível ver um dos bandidos que tentavam fugir pela mata para a Urca ser encurralado por policiais em um helicóptero.