PM é encontrado morto dentro de carro em Duque de Caxias

Na corporação há 21 anos, sargento Filho tinha 42 anos, era casado e deixa quatro filhos.

Um policial militar foi encontrado morto dentro de um carro, nesta quarta (2), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O corpo do sargento Luiz Alves de Carvalho Filho foi encontrado por agentes do 15º BPM (Duque de Caxias). Este é o 39º PM morto no ano.A Polícia Militar lamentou a morte do sargento e informou que policiais foram acionados para verificar ocorrência na Avenida do Canal, no bairro Imbariê, onde constataram a vítima morta no interior de seu carro. Luiz Filho era policial militar do 21ºBPM (São João de Meriti).