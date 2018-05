PM é assassinado na Via Dutra

Rafael José Pereira, 34, é o 47º policial militar assassinado no Rio

O cabo da Polícia Militar do Rio de Janeiro Rafael José Pereira, de 34 anos, foi assassinado na manhã deste sábado (12) na Via Dutra, próximo a Nova Iguaçu (Baixada Fluminense), quando voltava de uma festa.



O carro do policial foi apedrejado. Quando ele parou o veículo para verificar o ocorrido, criminosos atiraram. O cabo não conseguiu fugir e morreu no local.



Segundo a Agência Brasil,a corporação não informou se Rafael reagiu à abordagem ou se foi reconhecido como policial e, por isso, acabou alvejado. Ele é o 47º PM a morrer no Estado – a maioria, fora de serviço, vítima da violência urbana.



O cabo Rafael estava há 9 anos na polícia, e atualmente estava lotado na Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Jacaré, na zona norte da capital.



*Com Agência Brasil