PM decreta luto de três dias por morte de policiais atropelados por trem

Acidente aconteceu próximo à estação Joana Bezerra, no Centro, durante ação policial, na noite desta terça-feira (15). Outros dois policiais ficaram feridos

O comandante geral da Polícia Militar (PM) de Pernambuco, coronel Vanildo Maranhão, determinou luto por três dias na corporação, por causa da morte de dois policiais na noite desta terça-feira (15). O sargento Eneias Severino de Sena, 40 anos, e o soldado Adeildo José Alves, 40, morreram após serem atropelados por uma composição do Metrô do Recife.



Na ocasião, o cabo Clécio Vagner Santos, de 36 anos, e Luciano Antônio da Silva, de 30 anos, ficaram feridos. O caso aconteceu no bairro de São José, próximo à estação Joana Bezera, no Centro, durante uma ação policial do 16º Batalhão no local. O acidente aconteceu quando o grupo realizava buscas na área, à procura de criminosos que usam o local para realizar assaltos e tráfico de drogas. Os quatro estavam na via férrea de circulação restrita.



O sargento Eneias morreu ainda no local. Ele morava no Janga, em Paulista, no Grande Recife, e é ex-integrante da banda da Polícia Militar, onde tocava saxofone. Ele deixou dois filhos. O cabo Adeildo chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do Hospital da Restauração (HR), Centro. Ele morava na comunidade Roda de Fogo, no bairro de Torrões, na Zona Oeste do Recife, e também deixou dois filhos. O sepultamento de ambos está marcado para as 16h de hoje, no Cemitério de Santo Amaro, onde receberão as merecidas honras militares.



Os outros dois policiais que ficaram feridos foram encaminhados para HR. O cabo Clécio Vagner está internado em estado grave, com traumatismo craniano. Já Luciano Antônio chegou ao HR consciente, foi liberado do setor de neurologia e transferido para o Hospital da Polícia Militar.



Por meio de nota divulgada nesta quarta-feira (16), a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) lamentou o ocorrido e disse estar à disposição para prestar os esclarecimentos às autoridades responsáveis pela apuração do fato. O caso será investigado pela Delegacia de Polícia de Delitos de Trânsito (DPTD), no bairro da Iputinga, na Zona Oeste do Recife.