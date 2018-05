PM apreende quase 200 quilos de maconha em operação

Material ilícito estava sendo transportado para um imóvel em Jaboatão dos Guararapes

Policiais do 6º Batalhão da Polícia Militar (BPM) realizaram uma grande apreensão de drogas em Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana do Recife (RMR). Foram cerca de 200 quilos de maconha prensada, pronta para o consumo, além de pouco mais de 170 gramas de crack. Além dos entorpecentes, três pessoas responsáveis pela mercadoria ilícita acabaram presas. Os detalhes do caso foram divulgados nesta terça-feira (1º) pela PM.



O Batalhão foi informado por um sargento e por um soldado que uma carga de drogas seria transportada a partir da comunidade de Lagoa das Garças. Foi montada uma campana na região durante todo a segunda-feira (30), até que, às 17h30, o carro com as características informadas foi finalmente visualizado, trafegando na BR-101, próximo à fábrica da Vitarella.



Foi feita uma abordagem e no interior do Peugeot 207 foram encontrados cerca de 50 quilos de maconha e 176 gramas de crack, além de uma balança de precisão. O condutor admitiu que estava fazendo o transporte e indicou o local onde faria a entrega, na rua Bosque de Viena, em Candeias.



No apartamento mora um casal e ao realizar buscas o efetivo encontrou, dentro de um guarda-roupas, cerca de 142 quilos de maconha e outra balança. Os suspeitos e todo o material apreendido foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil de Plantão de Prazeres, onde foram autuados pelo crime de tráfico de drogas.