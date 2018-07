PM apreende mais de meia tonelada de drogas no Alemão

A Polícia Militar aprendeu 594,32 Kg de entorpecentes na grande operação feita nas comunidades do Complexo do Alemão, na zona Norte, na última quinta-feira (19). Os policiais também apreenderam uma tornozeleira eletrônica, um artefato explosivo e três pistolas. Dois suspeitos foram presos e um ferido em confronto. O suspeito foi socorrido no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha.

A operação policial visava coibir as recentes ações criminosas que ocorrem na região, como os confrontos contra as bases das Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs). Os agentes também tinham como objetivo identificar e prender envolvidos em roubos de carga e no tráfico de drogas local.

Os policiais militares do Comando de Operações Especiais (COE) – Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), Batalhão de Polícia de Choque (BPChq), Batalhão de Ações com Cães (BAC) e Grupamento Aeromóvel (GAM) – atuaram em conjunto com a Coordenadoria de Polícia Pacificadora.