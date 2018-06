Plataforma oferece mais de 30 mil bolsas de estudo em Pernambuco

Benefício pode chegar até 80% de desconto nas mensalidades de 33 faculdades privadas no Estado

Os pernambucanos que pretendem ingressar no ensino superior no 2º semestre deste ano já podem consultar a disponibilidade de bolsas de estudo no Quero Bolsa. Por meio da campanha "Matrícula Antecipada", a plataforma oferece 31 mil bolsas em 33 faculdades privadas no Estado. Válido até o final do curso, o benefício pode chegar a 80% de desconto nas mensalidades de cursos de graduação e pós-graduação, nas modalidades presencial e a distância (EaD).



Para saber em primeira mão as melhores oportunidades existentes, os interessados podem utilizar o app do Quero Bolsa disponível nos sistemas Android e iOS. Com ele, os candidatos são notificados quando surgem novas bolsas no curso e cidade de interesse.



Quando a vaga agradar, basta ao interessado efetuar a inscrição no site e, em seguida, pagar a pré-matrícula para assegurar o benefício. Após a conclusão do processo na plataforma, é necessário comparecer à instituição de ensino escolhida para prosseguir com os trâmites da matrícula.



"Vale lembrar que antes de prosseguir com a confirmação da matrícula na plataforma, o candidato tem acesso aos critérios e pré-requisitos para contratação da bolsa junto à instituição de ensino e também para manter o benefício ao longo do curso", explica o diretor de relações institucionais do Quero Bolsa, Marcelo Lima.



Mais informações podem ser consultadas pelo site www.querobolsa.com.br ou por meio da central de atendimento, no telefone 0800 123 2222, de segunda a sexta-feira, entre 8h e 22h, e aos sábados das 9h às 13h (horário de Brasília).