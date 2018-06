Plano estratégico metropolitano segue para a Alerj

Programa prevê propostas para desenvolvimento nos próximos 25 anos

Deve ser entregue hoje, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana (PEDUI). O documento foi apresentado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro na última quinta-feira, e será votado pelos deputados como projeto de lei.



O plano elenca um conjunto de 131 ações para o desenvolvimento da região para os próximos 25 anos nas áreas de mobilidade, saneamento, economia, habitação, patrimônio cultural, meio ambiente e reconfiguração espacial. A elaboração do documento durou dois anos e teve financiamento do Banco Mundial.

"Um plano desta magnitude, envolvendo a cidade do Rio e os 21 municípios, nunca ocorreu. Tenho certeza de que vamos deixar um legado extraordinário em todas as áreas para os próximos governos. Este é um plano integrado que prioriza transporte, saneamento, entre outras áreas. Estamos entregando uma base de dados atualizada, de todos os municípios", valorizou o governador Luiz Fernando Pezão.

Segundo o diretor-executivo da Câmara Metropolitana, Vicente Loureiro, o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano busca transformar a Região Metropolitana do Rio de Janeiro em uma área menos desigual socialmente e economicamente menos concentradora.

"Este plano pretende fornecer diretrizes para que seja possível promover o desenvolvimento mais equilibrado da Região Metropolitana, distribuindo no território da metrópole mais oportunidades de emprego, bem como de equipamentos de saúde, entre outros serviços básicos. Ele também propõe conter a expansão territorial precária, que acentua as demandas já existentes de água, de esgoto, entre outra", ressaltou Loureiro.



Construção participativa

O plano de diagnóstico e propostas foi construído de forma conjunta. O trabalho contou com a participação de representantes dos governos estadual e municipal, além de membros da academia, de organizações não governamentais, de entidades de classe, do setor privado e especialistas e integrantes de movimentos sociais. Mais de 230 reuniões de trabalho foram realizadas ao longo do processo de execução do documento. O trabalho contou com a participação de 5 mil pessoas.