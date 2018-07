Planetário de Santo André terá observação do eclipse lunar

Fenômeno também possibilitará ver Marte, Saturno, Júpiter e Vênus

O Planetário de Santo André, na Sabina Escola Parque do Conhecimento, vai possibilitar a observação do eclipse total lunar que acontece nesta sexta-feira (27), a partir das 17h42.



A observação será na área externa da Sabina, onde fica o NOC (Núcleo de Observação do Céu). O fenômeno, que deixará a lua avermelhada no céu, está sendo considerado o mais longo eclipse do século até agora e deverá acontecer por cerca de uma hora.



De acordo com a coordenadora pedagógica do Planetário, Rachel Zucchi, trata-se de um eclipse total lunar, que acontece quando a Lua atravessa o plano da órbita na Terra. "O próximo eclipse total com duração próxima a este será apenas em agosto de 2036", explicou.



Principalmente após anoitecer, ainda será possível observar Marte, que também estará vermelho e próximo à Lua, além dos planetas Saturno, Júpiter e Vênus.



Para poder acompanhar o eclipse lunar, o visitante deve chegar com pelo menos uma hora de antecedência. Quem já estiver dentro do parque poderá participar da observação.



A Sabina Escola Parque do Conhecimento está localizada na rua Juquiá, altura do nº 135 - na Vila Eldizia. Mas haverá transmissão ao vivo pelo link.



Ingressos:



R$ 20 - Inteira (por visitante)

R$ 10 - Meia-entrada (mediante comprovação) para crianças de 6 a 12 anos, estudantes, professores, servidores públicos andreeenses, aposentados e idosos acima de 60 anos.

Grátis - Alunos e professores das escolas municipais de Santo André, crianças de 0 a 5 anos e pessoas com deficiência.