PL que prevê novo Código de Ética para militares avança

Pelo projeto, bombeiros e policiais militares do DF não poderiam mais ser presos de forma imediada por indisciplina

A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados aprovou um substitutivo, do deputado federal Subtenente Gonzaga (PDT-MG), que prevê o fim da prisão disciplinar para policiais militares e bombeiros do Distrito Federal.



O Subtenente Gonzaga (PDT-MG) baseou-se na legislação vigente em Minas Gerais para criar a proposta. O texto é alternativo ao Projeto de Lei 3181/15, do deputado Alberto Fraga (DEM-DF), que cria o código de Ética da Polícia e Corpo de Bombeiros Militar do DF e regulamenta o processo administrativo-disciplinar dessas corporações.



O novo dispositivo acrescentado pelo Subtenente pede que o princípios constitucional de presunção de inocência, fundamentado no contraditório e da ampla defesa, garantida a todos os brasileiro, também seja aplicada aos militares no Distrito Federal.



"Em nossa legislação para que alguém seja de fato preso, tem de ser declarado culpado e a pena deve ser de quatro a oito ano. Em muitos casos o indivíduo ainda responde em liberdade, porém nossa mesma legislação permite que um militar seja preso de imediato por falta disciplinar, sem provas de sua culpabilidade", explica o deputado Subtenente.



Autor da proposta original, Alberto Fraga (DEM-DF), comemorou o avanço. "É um sonho meu que tenho certeza que se tornará realidade. Nossa Polícia e Corpo de Bombeiros devem ser tratados com dignidade, eles não são bandidos. Devemos modernizar a legislação, que está obsoleta desde antes de 88", disse o deputado ao Destak.



A proposta foi dispensada de deliberação no plenário, portanto passará apenas pelas comissões. Depois dessa aprovação, o projeto de lei segue para Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, em seguida será encaminhada ao Senado para apreciação final dos parlamentares.