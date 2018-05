Pista de skate do Parque Santana será remodelada

Parque

Santana

A partir desta quarta-feira (16), os 1.655,49 metros quadrados destinados para ao Skatepark no, na zona norte do Recife, ficará interditado para a construção de uma nova pista de skate. A interdição está prevista para durar os seis meses das obras. O espaço vai ganhar 12 novos equipamentos, como escadarias, corrimãos e rampas. A pista terá um fluxo mais fluido com um trajeto único e ficará mais democrática, atendendo a diversas modalidades do skate, como o street, o freestyle, surf skate e patinação.O projeto é uma parceria do Ministério do Esporte com o Governo do Estado de Pernambuco e a Prefeitura do Recife. O projeto conta com um repasse de quase R$ 600 mil da União, e obra do Governo do Estado.