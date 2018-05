Pista da Via Mangue será interditada oito horas por semana para esportes

A Via Mangue, localizada na zona sul do Recife, passou a contar com uma área permanente para o ciclismo de competição neste sábado (19), interditando a pista oeste da via para a circulação de veículos nas terças e quintas, das 4h às 6h, e nos sábados, das 4h às 8h. Nesses dias e horários, a pista fica livre para que os treinos de grupos de ciclistas e triatletas ocorram com segurança, sem a interferência de veículos.



A interdição torna-se permanente após um mês de testes para a criação da primeira Área de Proteção ao Ciclista de Competição (APCC) na capital pernambucana.Nos horários de interdição da pista oeste da Via Mangue, o condutor que deseja acessar as vias do entorno da comunidade Jardim Beira Rio deverá seguir pela Avenida Herculano Bandeira e girar à direita na Rua Arquiteto Augusto Reinado. Já os condutores que pretendem acessar os demais bairros da zona sul deverão utilizar a avenida Domingos Ferreira.