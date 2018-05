Piora na saúde municipal apontada pelo Cremesp é contestada pelo governo

Segundo os dados, a UPA em pior estado é a do distrito do Campo Grande, que recebeu 7,9 pontos em uma escala de 0 a 25.



Os hospitais classificados como bons foram o Hospital das Clínicas (HC) da Unicamp, com 17,3 pontos e o Hospital da PUC-Campinas, com 18,2.



Para a secretaria municipal, no entanto, é incorreto comparar os serviços de UPAs e hospitais, já que eles são regidos por portarias ministeriais distintas.

A secretaria de sáude municipal contestou a metodologia utilizada pelo Conselho Regional de Medicina (Cremesp) para elaboração do relatório que aponta piora das estruturas dos quatro hospitais que recebem pacientes na cidade pelo Sistema Único de Saúde.O documento entregue à prefeitura e ao Ministério Público traça um comparativo com o levantamento realizado em 2015 e classifica como péssimas as três unidades de pronto atendimento (UPAs).Foram analisados itens como o tempo de espera, situação dos equipamentos, quantidade de médicos e leitos, estoque de insumos e taxa de ocupação.