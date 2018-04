Revolução na música e no gênero: a obra de Dona Ivone Lara

Sambista morreu na última segunda, aos 97 anos, e deixou um legado de composições e luta ao compor quando a presença feminina era rechaçada no samba

Em uma sociedade que invisibiliza a participaçao feminina, Dona Ivone Lara, que morreu na última segunda (16), por insuficiência cardiorrespiratória, e foi enterrada nesta terça (17), no Cemitério de Inhaúma, não foi somente uma grande compositora, mas uma mulher à frente de seu tempo. Em uma época em que o samba era marginalizado, não era bem visto uma senhora estar nesse ambiente. No entanto, Ivone encarou a desconfiança da família e do marido para seguir em frente com o sonho dela: escrever canções.



Autor da biografia "Dona Ivone Lara: a primeira dama do samba", o jornalista Lucas Nobile afirma que a compositora revolucionou o samba, tanto na questão de gênero, por ser pioneira na composição das canções, quanto no estilo que impôs nas suas obras.



"O Brasil sempre teve uma tradiçao de grandes intérpretes, mas não de grandes compositoras. Isso se deve ao machismo, que existe até hoje, como a gente bem sabe. Era quase proibido uma mulher apresentar composições, principalmente no samba, que sempre foi um ambiente muito machista e masculinizado. Dona Ivone, aos poucos, conseguiu furar esse bloqueio, fazendo feminismo, muito antes de se falar nele, da maneira dela. Ela foi pioneira, abriu portas para muitas outras compositoras. E também fez revoluçao nno aspecto musical. Compôs sambas com uma melodia que raramente se viu na história do samba e da música brasileira, de maneira geral", disse.



Por conta do machismo muito forte na época, Ivone não assinava os sambas que escrevia para a escola Império Serrano – onde foi velada durante a manhã e a tarde desta terça (17) –, atribuindo a seus primos o trabalho, para que fossem melhor aceitos e para que o marido não soubesse que estava realizando esse tipo de função.



"O marido da Dona Ivone espeitava que ela saísse no desfile – ela sempre ia na ala das baianas –, mas era muito ciumento. Mais um traço do machismo. Não queria vê-la como compositora e muito menos metida naquele ambiente que sempre foi de muita boemia", contou o escritor.



Além do pioneirismo entre as mulheres, Dona Ivone também representou a comunidade negra. A secretária municipal de Cultura, Nilcemar Nogueira, destacou o fato de a obra da compositora contemplar lutas de minorias políticas.



"Dona Ivone lutou pelo reconhecimento de nossa ancestralidade africana quando os debates sobre isso mal existiam. Ela nao somente falou sobre questões raciais, mas mostrou a força do povo negro em suas canções. Foi uma importante figura na música e nas questões sociais", explicou a secretária.



Em 1965, Dona Ivone classifica o samba em parceria com o Silas de Oliveira e Antonio Bacalhau. A partir disso, ela entra para a ala dos compositores da escola. Foi a primeira mulher a escrever um samba-enredo no Grupo Especial - Carmelita Brasil, da Unidos da Ponte, foi a primeira da história. A carreira solo, no entanto, só ganhou atenção especial quando a compositora tinha 56 anos, após a morte do marido e a aposentadoria do trabalho de enfermeira e assistente social.







"Ela pediu para a doutora Nise da Silveira que conseguisse colocar instrumentos em uma das salas no hospital. De uma maneira completamente intuitiva, ela implantou a musicoterapia sem nem saber que existia esse termo", contou o autor da biografia da sambista.

Para Nobile, Ivone Lara pode ser colocada no mesmo patamar de grandes nomes do samba, como Noel Rosa, Cartola, Nelson Cavaquinho e Paulinho da Viola. O jornalista acredita que a obra da compositora ficou marcada não somente no gênero específico, mas em toda a música brasileira. Com a musicalidade exalando pelos poros, Dona Ivone também levou a paixão de infância para um lado pouco conhecido de sua vida. A compositora, na época em que trabalhava com a célebre psiquiatra Nise da Silveira, foi uma das responsáveis pela aplicação da musicoterapia para o tratamento de pessoas com transtornos psicológicos.

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, decretou luto de três dias na cidade, após a morte da compositora. "Morre o sorriso negro que tanta felicidade trouxe a gerações de brasileiros. Dona Ivone Lara cantou e tornou possíveis sonhos, engrandeceu lutas, transpôs preconceitos. Em seus versos cresceu o samba, fortaleceram-se as mulheres, apequenou-se o racismo", escreveu o prefeito, em nota divulgada à imprensa.



Crivella seguiu escrevendo: "Eu, que morei na África durante anos, convivi com um povo que cresce nas adversidades, repleto de esperança e força de imaginação, assim como nossa dama do samba que hoje se foi. Negro é raiz da liberdade, é inspiração e, hoje mais do que nunca, é luto. [...] Peço a Deus que conforte a sua família, amigos e a todos os seus admiradores".



E finalizou: "A tristeza rola nos olhos do nosso povo, mas também me vem a lembrança de uma guerreira, com talento infinito e vida plena".



Dona Ivone Lara é autora de diversas composições de sucesso, a mais conhecida sendo "Sonho Meu", que foi gravada por Maria Bethânia. Diversos outros nomes da MPB e do samba gravaram canções de Dona Ivone, como Clara Nunes, Gal Costa, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Elba Ramalho, Zeca Pagodinho, Beth Carvalho, Leci Brandão, Paulinho da Viola e Alcione.

gente pode dizer que a Dona Ivone é uma das maiores compositoras da história da música brasileira. Daqui a 50 anos estaremos falando de Dona Ivone, por conta desse legaddo que ela deixa, esse obra substancial e raríssima, que dificilmente vai se apagar", finalizou.