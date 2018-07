Picciani nega ter recebido propina de empresários

O ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), Jorge Picciani (MDB), negou ter recebido propinas de empresários de transporte e da construção civil no depoimento ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2). O político também negou ter relação próxima com o ex-governador Sérgio Cabral.



O interrogatório faz parte do processo resultante da Operação Cadeia Velha, um dos desdobramentos da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro. Além de Picciani, são réus na ação: os deputados estaduais Paulo Melo (MDB) e Edson Albertassi (MDB). Eles respondem por corrupção passiva, participação em organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Segundo a acusação, feita pelo Ministério Público Federal (MPF), os deputados teriam recebido propina para garantir a aprovação de medidas legislativas em favor de empresas dos setores de construção civil e transporte público. Entre os crimes descritos, está o recebimento de propinas superiores a R$ 130 milhões para favorecer os interesses da Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro (Fetranspor). No entanto, Picciani negou ter recebido qualquer tipo de propina e disse não ter relação com Carlos Miranda, apontado como operador financeiro de Cabral.

Além disso, o ex-presidente da Alerj afirmou ainda que todos os recursos recebidos de empresas da construção civil durante as campanhas eleitorais foram declaradas. Ele também garantiu não ter conta bancária no exterior.

Depoentes

Carlos Miranda, por sua vez, disse disse ter existido uma ajuda mensal de R$ 400 mil pagos à Picciani pelo ex-governador. Ele também afirmou ter transferido mesadas de R$ 700 mil a R$ 900 mil para Paulo Melo.

Já o ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), Jonas Lopes Júnior, disse que Picciani e Cabral tinham relação de amizade e nada era feito no estado sem o consentimento do ex-presidente da Alerj.



Lopes também afirmou que comprou gado da Agrobilara, empresa de Picciani, e usou dinheiro ilícito obtido em esquema no TCE-RJ para quitar a transação. A negociação teria sido uma forma de simular uma origem para os recursos. Ele teria pago R$ 600 mil pelos animais, mas R$ 500 mil foram por fora, sem a emissão de notas fiscais. Picciani reconheceu ter emitido nota abaixo do valor da transação a pedido de Jonas Lopes e disse ter sido um ato equivocado. Ele, no entanto, negou saber que o dinheiro era decorrente de propina.

Prisões

Picciani, Melo e Albetassi foram presos em novembro do ano passado, quando foram alvos de mandados de prisão preventiva no âmbito da Operação Cadeia Velha. Na época, a Justiça Federal também determinou o afastamento dos três deputados de suas funções legislativas. Os parlamentares obtiveram a liberdade após decisões conflitantes da Alerj e do Judiciário. No entanto, foram novamente presos por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF) e encaminhados à Cadeia Pública José Frederico Marques.

Em abril, Picciani obteve autorização para cumprir prisão domiciliar. Os outros dois parlamentares continuam presos no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, no Rio de Janeiro. Embora estejam afastados do mandato, eles continuam recebendo os salários.



