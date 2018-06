PIB do ABC cresce 5,4% em 2017

"O consumo de energia é importante ferramenta para análise da atividade industrial, um setor fundamental no ABC, capaz de induzir outros segmentos da economia local", explicou o economista e professor da metodista Sandro Maskio, coordenador de estudos do Observatório Econômico.



A indústria responde por 23,2% do PIB regional. No Brasil, o setor industrial representa 18,5% do PIB nacional.

O PIB (Produto Interno Bruto) dos sete municípios da região registrou alta de 5,4% em 2017, segundo o Índice de Atividade Econômica do ABC (iABC) divulgado nesta quarta-feira (20) pelo Observatório Econômico da Universidade Metodista de São Paulo.O resultado é registrado após a região registrar retração de 15,48% no auge da crise econômica de 2015 e alta de 4,9% em 2016.Entretanto, o indicador recebeu nova metodologia, com acréscimo de variáveis como arrecadação de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias) das cidades e consumo de energia elétrica na indústria. Permanecem na composição do iABC informações sobre mercado de trabalho, movimentação financeira regional e fluxos de exportação e importação.