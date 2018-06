PIB de Pernambuco cresce 1,9% no primeiro trimestre

No primeiro trimestre de 2018, o Produto Interno Bruto (PIB) de Pernambuco alcançou R$ 45,1 bilhões em valores correntes. O PIB/PE apresentou crescimento de 1,9% nesse período em relação ao mesmo período de 2017. Esse desempenho decorreu do comportamento agregado, no trimestre, dos três grandes setores econômicos: agropecuária (12,1%), indústria (0,9%) e serviços (1,4%).





No período janeiro-março de 2018 em relação ao mesmo período de 2017, o setor agropecuário revelou um crescimento de 12,1%. Na agricultura, as lavouras temporárias cresceram 18,7%, influenciadas principalmente pelo incremento na produção de milho, mandioca, feijão, abacaxi e tomate.



As lavouras permanentes registraram um crescimento de 6,4%, destacando-se os aumentos na produção de banana, café e maracujá. A pecuária apresentou comportamento estável (0,5%), com destaque para o aumento na produção de ovos.



No primeiro trimestre de 2018, o desempenho do setor industrial (0,9%) em Pernambuco decorreu do desempenho positivo, ainda que moderado, das atividades da indústria de transformação (1,3%) e da estabilidade na construção civil (0,4%) e na produção e distribuição de eletricidade, gás, água, esgoto e limpeza urbana (0%).



No acumulado do ano, o setor de serviços em Pernambuco cresceu 1,4% quando comparado ao mesmo período de 2016. Todas as atividades do setor contribuíram positivamente para este resultado, principalmente Intermediação financeira, seguros, previdência complementar e serviços relacionados (6,8%), atividades imobiliárias e aluguéis (2,9%) e outros serviços (2,4%). As atividades de administração, saúde e educação públicas (1,3%), transporte, armazenagem e correio (0,7%) e comércio (0,2%), apresentaram desempenho mais modesto.

Os dados foram divulgados nesta terça-feira (12), pela Agência Estadual de Planejamento e Pesquisa (Condepe/Fidem), vinculada à Secretaria de Planejamento e Gestão de Pernambuco (Seplag). Em termos comparativos, a economia pernambucana exibiu, recentemente, recuperação mais robusta que a da economia brasileira, tendo em vista seu crescimento de 1,9% nos últimos quatro trimestres, quando comparado ao do PIB nacional de 1,3%, nesse mesmo período.O PIB estadual registrou crescimento de 0,5%, no comparativo do 1º trimestre de 2018 com o trimestre imediatamente anterior, considerado o ajuste sazonal. Esse resultado refletiu o desempenho dos setores econômicos da agropecuária (3,6%), da indústria (-0,5%) e dos serviços (0,5%), quando comparados ao 4o trimestre de 2017 e excluídos os efeitos da sazonalidade.