PHS oficializa apoio à candidatura de Eliana Pedrosa ao governo do DF

O Partido Humanista da Solidariedade (PHS) oficializou neste domingo (29) o apoio à candidatura da ex-deputada distrital Eliana Pedrosa (Pros) ao governo do Distrito Federal. A convenção regional da legenda foi realizada nesta manhã, na sede do partido, no Lago Sul.



O anúncio da aliança já havia sido anunciado na última sexta-feira (27). A decisão se deu após a desistência do ex-secretário de Saúde Jofran Frejat na disputa pelo cargo de governador.



O vice na chapa de Eliane Pedrosa é o ex-deputado distrital Alírio Neto (PTB). Além do PHS também apoiam a chapa os partidos Pros, PMN, PTB, PTC, PMB e Patriotas.



PSD

Neste sábado (28), o Solidariedade decidiu em convenção regional apoiar a candidatura de Rogério Rosso (PSD). A sigla chegou a ser procurada pelo governador Rodrigo Rollemberg, mas a maioria da legenda preferiu seu adversário.



A convenção do PSD também definiu o presidente da legenda no DF, Augusto Carvalho, como candidato à reeleição para deputado federal. Para o Senado Federal foi lançado o nome de Fernando Marques.