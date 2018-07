PGR pede que STF julgue recurso contra Garotinho antes da eleição

A PGR (Procuradoria-Geral da República) pediu, na última terça-feira (24), ao STF (Supremo Tribunal Federal), que o julgamento do recurso apresentado contra a decisão do ministro Ricardo Lewandowski ocorra rapidamente. Em abril, o ministro suspendeu o andamento de uma ação penal da Justiça Eleitoral contra o ex-deputado federal Anthony Garotinho.



A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, pediu que o recurso contra a decisão de Lewandowski seja julgado imediatamente pela Corte em função do período eleitoral, já que Garotinho é pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro pelo PRP.



Apesar de o político ter sido condenado a 9 anos e 11 meses de prisão pelo crime de corrupção eleitoral, sua defesa pediu a suspeição do promotor de Justiça responsável pelo caso durante a fase de apuração policial. Após a Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro marcar o julgamento da apelação da defesa contra a condenação, o ministro suspendeu temporariamente a tramitação até o julgamento final do caso pelo STF.