PF prende três em nova etapa da operação Torrentes em PE e MA

Trio é investigado por desvio de dinheiro em obras de reconstrução em cidades atingidas pelas chuvas em Pernambuco e pela seca no Maranhão

Novos mandados de prisão foram cumpridos pela Polícia Federal (PF) dentro da operação Torrentes, que investiga o desvio de dinheiro em obras de reconstrução em cidades atingidas por enchentes em Pernambuco e seca no Maranhão. De acordo com as informações divulgadas nesta quarta-feira (16), três pessoas foram presas preventivamente, no Recife, Jaboatão dos Guararapes e São Luís (MA), na terça-feira (15).



Em Pernambuco, foram presos um advogado no bairro de Piedade, em Jaboatão, e um pastor evangélico no bairro do Espinheiro, na Zona Norte do Recife. Já no Maranhão, foi preso um coronel da reserva da Polícia Militar, no bairro de Renascença, em São Luís. As identidades dos detidos não foram reveladas pela corporação. As prisões preventivas foram decretadas pela 13ª Vara da Justiça Federal.



De acordo com a PF, o trio vai responder por corrupção ativa, lavagem de dinheiro e tráfico de influência. As penas podem ultrapassam 20 anos de reclusão. Após passar por exame do corpo de delito e audiência de custódia, eles foram levados para unidades prisionais não informadas.



Histórico

A operação Torrentes foi deflagrada no dia 9 de novembro do ano passado, com apoio da Controladoria-Geral da União e da Procuradoria da República de Pernambuco. Ela teve como objetivo desarticular um esquema criminoso de desvio de recursos públicos, fraudes em licitações e corrupção de servidores públicos vinculados à Secretaria da Casa Militar do Estado de Pernambuco.



A investigação começou no ano de 2016, a partir de um relatório elaborado pela Controladoria-Geral da União com relação aos gastos efetuados pela Casa Militar na cifra de R$ 450 milhões que lhe foram repassados pela União na denominada operação Reconstrução para assistência às vítimas das enchentes que devastaram diversos municípios da mata-sul pernambucana em junho de 2010.



Naquela ocasião verificou-se que a depender do objeto licitado, funcionários da Secretaria da Casa Militar direcionavam os contratos a diversos grupos empresariais em troca de contrapartidas financeiras. Também foram verificados indícios de superfaturamentos e inexecução de contratos.



Foram detectados, também, fortes indícios de superfaturamento em alguns contratos recentemente firmados pela Secretaria da Casa Militar com recursos públicos federais desta feita na "Operação Prontidão", que tem por objetivo a reestruturação dos municípios da mata sul pernambucana atingidos, uma vez mais, pelas chuvas torrenciais ocorridas em maio do corrente ano de 2017.