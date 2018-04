PF prende estudante com 16 kg de cocaína no Aeroporto do Recife

Esta foi a maior apreensão desse tipo de droga realizada em 2018 no terminal, de acordo com a corporação

A Polícia Federal (PF) em Pernambuco realizou a maior apreensão em 2018 de cocaína no Aeroporto Internacional do Recife, na zona sul da cidade. Um total de 16,2 quilos da droga foram pegos com uma estudante de 20 anos, natural de Vila Velha, no Espírito Santo.



A prisão aconteceu durante uma fiscalização de rotina destinada a reprimir o tráfico internacional e doméstico de entorpecentes. Os policiais identificaram que uma das passageiras aparentava sinais de nervosismo. Durante entrevista preliminar, a jovem entrou em contradição em várias respostas e ficou ainda mais nervosa.



Quando a bagagem dela foi verificada, foram encontrados 15 tabletes de entorpecente que ao passar pelo exame narcoteste resultou positivo para cocaína. Além da droga, os agentes da PF também apreenderam cartões de embarque, documentos, um aparelho celular e a quantia de R$ 1,6 mil.



Apesar de Jhullyana Prata Machado ter sido presa na quarta-feira (18), o caso foi divulgado pela PF nesta quinta-feira (19). Em conversa informal com os agentes, a jovem, que não tinha antecedentes criminais, contou que iria receber R$ 5 mil pelo transporte da droga.



Em seu interrogatório, a estudante não deu detalhes sobre quem que lhe aliciou para transportar a droga de São Paulo para Recife e nem a quem iria entregar na capital pernambucana. A estudante foi autuada por tráfico interestadual de entorpecentes. Se condenada, poderá pegar penas que variam de cinco a 15 anos de reclusão.



Estatísticas

Esta é a quarta apreensão de drogas realizada em 2018 pela PF no Aeroporto Internacional do Recife. Até agora foram feitas seis prisões (quatro mulheres e dois homens). Foram apreendidos 19,7 kg de cocaína e 80,5 kg de haxixe. Em 2017, foram realizadas 22 prisões (12 homens e 10 mulheres) e apreensão de 45,9 kg de cocaína, 43 kg de skunk, 22,8 kg de haxixe, 10,4 kg de metanfetamina e 30 kg de maconha.