PF prende 3 suspeitos de traficar carregadores de arma

A Polícia Federal (PF) prendeu três suspeitos de traficar carregadores de pistola da Polônia para o Rio de Janeiro, pelos Correios. A polícia acredita que o equipamento seria levado para a quadrilha armada que controla negócios ilícitos no Morro do Dezoito, em Água Santa, na zona norte.

Segundo a PF, eles iriam receber 84 carregadores para munição de 9 mm em uma agência dos Correios no bairro do Méier, na zona norte, quando foram presos em flagrante na última segunda-feira (9). A identificação da encomenda ilegal foi feita em parceria com a Receita Federal e os Correios.

Um dos presos já tinha registro criminal anterior pelo crime de roubo armado. Todos eles foram encaminhados ao sistema prisional fluminense e indiciados por tráfico internacional de arma de uso restrito e por formação de quadrilha.