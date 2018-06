PF erradica 265 mil pés de maconha no Sertão de Pernambuco

Durante a operação Macambira 2, a Polícia Federal (PF) erradicou 265 mil pés de maconha, no Sertão de Pernambuco. Os plantios foram localizados em ilhas do rio São Francisco nas cidades de Orocó, Cabrobó, Belém do São francisco e Santa Maria da Boa Vista, bem como em áreas de caatinga nos municípios de Salgueiro, Carnaubeira da Penha, Serra Talhada, Betânia e Floresta.





Histórico

Em 2018, a primeira operação Macambira erradicou 226 mil pés de maconha, somada a segunda, são 491 mil pés erradicados e 163 toneladas de maconha, que deixaram de ser produzidas no Sertão de Pernambuco.



Segundo a PF, as constantes operações policiais de erradicação de maconha no Sertão de Pernambuco, não tem dado tempo ao traficante daquela região produzir a droga em seu pleno desenvolvimento, o que tem levado a importação da droga do Paraguai. Isto também está demonstrado pelo aumento das apreensões feitas pela Polícia Federal de maconha vinda daquele país vizinho.

A ação aconteceu entre os dias 4 e 15 de junho, mas divulgada nesta segunda-feira (18). Além dos 265 mil pés de maconha, também foram destruídos 126 plantios, 131 mil mudas da planta e apreendidos 198 quilos da erva pronta para o consumo.De acordo com a Polícia Federal, a ação evitou a produção de 88 toneladas da droga, o que contribui para o desabastecimento dos pontos de venda de droga, evitando assaltos, furtos, homicídios, assassinatos e acertos de contas. A operação contou com um efetivo de mais de 94 policiais entre federais e militares, que trabalharam com incursões terrestres, aéreas e fluviais.