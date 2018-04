PF apreende armas e mais de 30 mil dólares durante operação

Corporação investiga irregularidades em empresas de segurança privada envolvendo um tenente-coronel da PM

Cerca de 33,5 mil dólares em espécie, quantia equivalente a cerca de R$ 114 mil, além de R$ 220 mil, seis armas de fogo e 150 munições de calibres diversos foram apreendidos durante a operação Decimus, deflagrada pela Polícia Federal (PF) em Pernambuco, na terça-feira (10). Ação investiga irregularidades em duas empresas de segurança privada no Recife e resultou também na prisão de um policial militar.



O balanço foi divulgado nesta quarta-feira (11) pela corporação. Além do dinheiro e das armas, a PF também apreendeu sete discos rígidos, dez celulares, um tablet, cinco notebooks, três agendas, 2.200 folhas de cheques com valores diversos, carimbos, cartões magnéticos e documentos.



O tenente-coronel da Polícia Militar (PM) preso durante a operação, identificado como Persio Araújo Ferraz, foi ouvido na Polícia Federal. Devido a posse irregular de cinco armas de fogo, ultrapassando o limite da pena estabelecida para fiança, ele foi levado para ficar custodiado na Academia de Polícia Militar, em Paudalho.



Nesta quarta, ele será encaminhado para audiência de custódia. Caso seja liberado responderá pelo crime em liberdade, mas se for confirmada sua prisão preventiva, voltará para a academia de polícia onde ficará a disposição da Justiça Federal.



Histórico

Em março deste ano, a PF começou a investigar a relação do tenente-coronel da PM com uma das empresas de segurança que é alvo da operação, apesar de, oficialmente, ele não constar como sócio da mesma. O trabalho da PF foi iniciado depois que as duas empresas entregaram documentos considerados falsos para renovar a autorização de funcionamento.